حزب الله ينفذ 11 عملية ضد الاحتلال يوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله يوم الأربعاء، عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
ملخص عمليات حزب الله يوم الأربعاء:
1- استهداف قاعدة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.
2- أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.
3- استهداف مستعمرة حتسور بعشرات الصواريخ.
4- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بعشرات الصواريخ.
5- استهداف مستعمرة ساعر بصليات من الصواريخ.
6- استهداف مستعمرة كريات موتسكين بصليات من الصواريخ.
7- استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.
8- استهداف ثانٍ لمستعمرة كريات موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.
9- تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين حربيتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.
10- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
11- استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة.