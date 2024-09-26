"النشرة": غارات إسرائيلية كثيفة على مناطق في الجنوب والبقاع

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عن غارات عنيفة على منطقة البقاع حيث استهدفت غارات بلدات النبي شيت ويونين وبريتال. وأفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن غارة على حارة الفيكاني. هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات على حبوش ودير كيفا والمجادل وصريفا.

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