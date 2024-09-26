ميقاتي تلقى اتصالا من شولتز أكد خلاله التضامن مع لبنان وعرض مع بزشكيان الوضع في المنطقة

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الموجود في نيويورك، اتصالا من المستشار الألماني أولاف شولتز الدي عبّر عن "تضامنه مع لبنان ودعمه الجهود الرامية الى وقف التصعيد العسكري واعتماد الحل السلمي لوقف النزاع في الشرق الاوسط".

وكان ميقاتي إجتمع في نيوبورك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي جدد تأكيد وقوف تركيا الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

كما والتقى رئيس الحكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعرضا للعلاقات الثنائية بين لبنان وايران والوضع في المنطقة.