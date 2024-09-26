محافظ الجنوب: الأولوية أن لا يبقى نازح من الجنوب في العراء

أكد محافظ الجنوب منصور ضو، أن "الأولوية هي أن لا يبقى أي نازح من الجنوب اللبناني في العراء، وأن يتم تأمين أمكنة إيواء مناسبة برغم الإمكانيات المتواضعة المتوفرة لدى الدولة والبلدية".

المحافظ ضو زار رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع في مكتبه بالقصر البلدي وعرض معه مختلف الأوضاع وتداعيات العدوان الإسرائيلي وإستيعاب النازحين من الجنوب اللبناني إلى صيدا ومنطقتها.

وتفقد المحافظ ضو غرفة العمليات المشتركة لخلية المخاطر وإدارة الأزمات والكوارث في البلدية وهيئات المجتمع المدني في صيدا، حيث إستمع لشرح من بديع ومدير الخلية عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي حول توزيع النازحين من الجنوب على مدارس ومرافق تربوية رسمية والإحتياجات الضرورية لهم.

ونوه المحافظ ضو بجهود رئيس البلدية بديع، وبدور غرفة العمليات المشتركة، وأنها تشكل غرفة واحدة وتتكامل مع غرفة الكوارث والطوارىء في محافظة الجنوب، وأن التنسيق قائم بينه وبين بديع بشكل متواصل 24/24 ، للقيام بالواجب الإنساني تجاه أهلنا وناسنا من الجنوب إلى صيدا، وتمكينهم من مواجهة المحنة التي نمر فيها جميعا.