مولوي: ننظر إلى مفاوضات بري وميقاتي بأنها بارقة أمل للبنانيين ويجب التوصل لحل دبلوماسي سريع

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث الى "سكاي نيوز"، الى أن "موقف لبنان واضح بأن الحل الأنسب هو الحل الدبلوماسي، وننظر إلى مفاوضات رئيسي الحكومة والبرلمان بأنها بارقة أمل للبنانيين".

وأكد مولوي، أن "لا حل للتصعيد في لبنان سوى بتطبيق القرارات الدولية، ونؤكد على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي"، معتبراً أن "مبادرة رئيس البرلمان اللبناني هي ضمن إطار الخط الوطني المتماسك".

وتابع "الموقف الرسمي اللبناني متماسك بضرورة التوصل لحل دبلوماسي سريع".