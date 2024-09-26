سفير تركيا زار وزير الاقتصاد: مستعدون لتلبية طلبات اللبنانيين

التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه، استكمالا لجولات ولقاءاته لحشد الدعم الانساني للنازحين بسبب القصف العدواني على لبنان، سفير تركيا علي باريش أولوصوي للاطلاع منه على نشاط تركيا المشكور تجاه لبنان على هذا الصعيد.

وطلب سلام من السفير التركي "تقديم المساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم في المدارس والمباني، لا سيما فندق كواليتي إن، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر، ووضع في خدمة الأهالي النازحين".

‏‎وشكر سلام أولوصوي على "جهوده في متابعة وصول طائرة محملة بـ30 طنا من المساعدات الطبية".

‏‎وبدوره، أكد السفير التركي "وقوف الدولة التركية الى جانب الدولة اللبنانية ومساندة الشعب اللبناني الشقيق، في هذه ظل هذه الظروف الاستثنائية، واستعدادها السريع لتلبية طلبات الشعب اللبناني، لا سيما نداء الوزير سلام الإنساني".