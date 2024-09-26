رويترز: بريطانيا ترسل 5 ملايين جنيه إسترليني إلى لبنان لدعم جهود الاستجابة الإنسانية

أفادت وكالة رويترز، بأن بريطانيا سترسل 5 ملايين جنيه إسترليني إلى لبنان لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.

في وقت سابق من اليوم، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أنه "لا يوجد حل عسكري في لبنان ولا للصراع في غزة".

ولفت إلى أن "المنطقة على حافة الهاوية ونحن في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.