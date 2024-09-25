ترمب يلوح بتدمير إيران إذا تدخلت في الإنتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - لوح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) بـ«تدمير» إيران إذا ألحقت ضرراً بمرشح للانتخابات الأميركية، بعد أن أطلعته الاستخبارات على تهديدات له تقف وراءها طهران، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وحسب الشرق الاوسط، قال ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: «لو كنت الرئيس، لأبلغت الدولة المهددة، في هذه الحال إيران، بأنه إذا فعلت أي شيء لإلحاق ضرر بهذا الشخص، فسندمر أكبر مدنك والبلاد نفسها».

وأكد ترمب اليوم أنّ هناك «تهديدات كبيرة» على حياته من قبل إيران، وذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية حذّرته من تهديدات «حقيقية ومحدّدة» من قبل طهران

وكتب ترمب على شبكته «تروث سوشيال»: «تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران. الجيش الأميركي بأكمله يراقب وينتظر». وأضاف: «لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجدّداً... أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق لي أن رأيت».

وقال مدير الاتصالات في حملته ستيفن شونغ في بيان إنّ «مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترمب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة».