القصيبي يؤكد أهمية تنسيق منظومة نزع الألغام في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأستاذ أسامة بن يوسف القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن أهمية التنسيق بين برامج نزع الألغام العاملة في الجمهورية اليمنية بما يحقق الفائدة القصوى من هذه البرامج، مشيراً إلى الدور الإنساني المهم الذي تقوم به هذه البرامج في سبيل تخليص الشعب اليمني من أهم مصدر للخطر الذي يعترض سير حياتهم اليومية.



جاء ذلك خلال لقائه مؤخراً في مقر المشروع في عدن الممثل المقيم للأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس يرافقه مستشار الإجراءات المتعلقة بالألغام في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تشارلز فريسبي، حيث تم بحث مستقبل عمليات نزع الألغام في البلاد، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه فرق نزع الألغام.



وكان جوليان هارينس وتشارلز فريسبي قد قاما بزيارة لمقر مشروع «مسام» في عدن حيث عقد اجتماعاً مع مدير عام المشروع الذي اصطحبهما في جولة على المقر، حيث اطلعا على معرض الصور الخاص بالمشروع، وشاهدا نماذج من الأضرار التي لحقت بالمواطنين الأبرياء والمؤسسات الحكومية والخاصة جراء الألغام والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الحوثية.



إلى ذلك، اختتم مدير عام مشروع «مسام» زيارته التفقدية لأعمال المشروع في عدن والساحل الغربي والتي شهدت العديد من اللقاءات مع مسؤولي المشروع، حيث رأس اجتماعاً موسعاً ضم قادة الفرق الهندسية في قطاع عدن والساحل الغربي، بحضور العميد ركن أمين العقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، والعميد قايد هيثم حلبوب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن.



وناقش الاجتماع مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية، والبحث عن حلول لتذليل كافة العقبات التي تواجهها الفرق الهندسية لضمان استمرار عمليات نزع الألغام، وحماية أرواح المواطنين الأبرياء.

وحضر الاجتماع نائب مدير عام المشروع الخبير رتيف هورون، وعدد من قيادات المشروع في عدن ومأرب.



على صعيد متصل، قام مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن بزيارة إلى مركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في عدن، حيث عقد اجتماعاً مع مدير المركز العميد فضل غرامة ومسؤولي المركز.

واطلع على أنشطة المركز في برامج إزالة الألغام في المناطق المحررة.



وأكد عزم مشروع «مسام» مواصلة مساهمته في كل ما من شأنه تعزيز برامج نزع الألغام العاملة في الأراضي اليمنية، وتقديم كافة الخدمات الاستشارية واللوجستية في هذا الشأن.

وقد رافق مدير عام مشروع «مسام» خلال الزيارة عدد من قيادات المشروع.



من جانب آخر، كرمت مؤسسة التنمية للتوعية والإعلام الأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام -اليمن بمنحه (درع التنمية) تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم التنمية الإنسانية في اليمن.

وخلال التكريم أشاد رئيس المؤسسة معتز الميسوري بالدور البارز الذي قام به مشروع «مسام»، والذي ساهم بشكل فاعل في نزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف الأراضي اليمنية.

وأشار الميسوري إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار مبادرة المؤسسة الإعلامية التي تأسست عام 2017م، لتكريم الشخصيات والمنظمات التي قدمت إسهامات بارزة في خدمة اليمن واليمنيين، موضحاً أنه تم ترشيح الأستاذ أسامة القصيبي نظير الجهود الكبيرة التي بذلها في تحقيق أهداف مشروع «مسام» الإنسانية في الأراضي اليمنية.