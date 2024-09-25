"النشرة": غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات إسرائيلية على بلدات الحميري وطيرفلسيه في قضاء صور وكفرجوز، وديرسريان، وتول، وغارة بين باتوليه وديرقانون رأس العين.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدات كفردونين، صريفا، الكفور، طيرحرفا.

وأفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدات سلعا وديركيفا وزبقين وشمع.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.