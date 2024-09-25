"غيّر خط السير".. أحمد موسى يعلق على زيارة رئيس الوزراء للمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم لتفقد عدد من المدارس بمدينة السلام لمتابعة انتظام الدراسة، قائلاً:بدأ من بدري مع وزير التعليم ومحافظ القاهرة".

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي "المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "بعد ما رئيس الوزراء خلص الزيارة؛ قرر يدخل على مدرسة محمد متولي الشعراوي بشكل مفاجئ أثناء سيره، وغير خط السير".

وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء اليوم للمدارس، تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة المصرية لقطاع التعليم، ولا سيما مرحلة التعليم قبل الجامعي، مع مواصلة السعي الجاد للنهوض بمنظومة التعليم وتطوير جميع محاورها، وخاصة العنصر البشري.

وقدم موسى، التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: «بيقدم لينا رسالة أخرى هامة بجانب عمله في الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة».

وتابع: جولة رئيس الوزراء مكنته من رؤية جميع المدارس الحكومية والخاصة وغيرها من المدارس الأخرى، حيث وجه بمواصلة العمل على التطوير وحث الجميع على الانتظام.

واختتم: معندناش حاجة نخاف منها، ولازم الكل يشوف ويحكم، والرأي العام هو اللي يحكم، وسنتابع بشكل مستمر عبر «على مسئوليتي» انتظام سير العملية التعليمية، وهننزل الأسبوع الجاي نصور ونعرض أمام الجميع.