إطلاق 300 صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح اليوم

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بإطلاق أكثر من 300 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

وقالت الهيئة: أطلق منذ صباح اليوم الثلاثاء أكثر من 300 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل.

وأكدت إصابة مبنى بأضرار بالغة في مستوطنة روش بينا، دون وقوع إصابات.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى إطلاق "حزب الله" مزيد من الصواريخ على مستوطنات في الشمال، مع سماع دوي صافرات الإنذار في كل من صفد وروش بينا ومناطق أخرى في الجليل الأعلى.

أما القناة 12 العبرية، قالت إن إصابات وقعت في مبان بمستوطنة طمرة جراء سقوط صواريخ من لبنان، مشيرة إلى سقوط صاروخ على طريق كانت مزدحمة للغاية.

وأشارت القناة إلى أن "عدة حرائق اندلعت في مناطق مفتوحة بعد سقوط صواريخ بمستوطنة هعماكيم.

كما لفتت إلى اندلاع حريق في مستوطنة يوكنعام، مع سقوط صواريخ في مستوطنات عسفيا ودالية الكرمل شمالي إسرائيل.

المصدر : وكالات