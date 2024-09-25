ولي العهد يتلقى رسالة من ملك الأردن

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في أثناء استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير الأردن لدى المملكة، الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.