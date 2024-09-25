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السواحه يجتمع بـ Space X

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اجتمع رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء ، المهندس عبدالله السواحه، خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس شركة (SpaceX)، جوين شوتويل، وعدد من قادة الشركة، وذلك لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات وبناء الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء.

وجرى خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الفضاء وتطوير بنيته التحتية، التطرق للتطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الفضاء، وجعل مستقبل البشرية أكثر تقدمًا وازدهارًا.

وتتضمّن الزيارة عقد اجتماعات مع قادة كبرى الشركات العاملة في الفضاء؛ بغية تسليط الضوء على قطاع الفضاء المتنامي في المملكة، والتعاون على نقل وتطوير القدرات البشرية، وتحفيز الاستثمار في القطاع السعودي.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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