مباحثات سعودية - أرجنتينية

التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُلمي في مقر مجلس الشورى اليوم، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية السعودية بالبرلمان الأرجنتيني الدكتورة مارسيلا كامباجنولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها للمملكة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما المتعلقة بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأرجنتيني، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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