أوكرانيا ترفض بدائل السلام لإنهاء الحرب

وقال إن «أي محاولات موازية أو بديلة للسعي إلى السلام هي في الواقع جهود لتحقيق مخرج وليس إنهاء الحرب».
محور اهتمام
كانت الحرب في أوكرانيا محور الاهتمام في المرتين الأخيرتين اللتين اجتمع فيهما زعماء العالم لحضور الاجتماع السنوي المميز للأمم المتحدة. ولكن هذا العام، حظيت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والتطورات المتصاعدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بقدر كبير من الاهتمام.
وتخوض أوكرانيا وروسيا، اللتان تملكان أحد أقوى الجيوش في العالم، قتالًا شرسًا على طول خط أمامي يمتد على طول ألف كيلومتر (600 ميل).
وقال زيلينسكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن روسيا بحاجة إلى «إجبارها على السلام»، قائلًا إنه لا جدوى من مواصلة محادثات السلام مع بوتن.
خطأ فادح
في موسكو، رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن دعوة الرئيس الأوكراني إلى الإكراه كانت «خطأ فادحًا» و«مفهوم خاطئ عميق، والذي بالطبع سيكون له عواقب وخيمة على نظام كييف».
ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي خطة النصر هذا الأسبوع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ولم يأت دور روسيا بعد للتحدث في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك وغيرهم من كبار المسؤولين. واحتل الدبلوماسيون الروس من ذوي المستوى المنخفض مقاعد البلاد في قاعة الجمعية الضخمة أثناء خطاب زيلينسكي. ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الاجتماعات رفيعة المستوى هذا العام في الجمعية العامة.
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