أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "سلسلة غارات إسرائيلية بين زبدين وميفدون، ديرسريان برعشيت، خربة سلم، القنطرة، الغندورية، وادي الدوير، المروانية، زبقين، النبطية، كفرحتى".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على عدد من القرى الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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