سلام زار بخاري: توجهت بطلب إنساني مباشر وعاجل للمساعدة بدعم وتجهيز أماكن النازحين

أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى "أنّني زرت، في إطار جولاتي على سفراء الدّول العربيّة والإقليميّة لحشد الدّعم الإنساني للنّازحين الهاربين من القصف الكثيف على ​لبنان​، السّفير السّعودي ​وليد بخاري​ في مكتبه في السّفارة، لشكره على الدّعم الّذي تقدّمه ​السعودية​ قيادةً وشعبًا للدّولة والشّعب اللّبنانيَّين، لا سيّما في ظلّ الظّروف الرّاهنة".

ولفتت في تصريح، إلى "أنّني أطلعت بخاري على الوضع العام، لا سيّما حركة نزوح أهالي الجنوب والبقاع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجات النّازحين، قبل أن تتحوّل إلى مشكلة اجتماعيّة يصعب التحكّم بها ولا تستطيع الحكومة تلبية تبعاتها".

وأوضح سلام "أنّني توجّهت للسّفير بطلب إنساني مباشر وعاجل، للمساعدة في دعم وتجهيز أماكن النّازحين، الّتي فُتحت الأبواب لاستقبالهم من مدارس وثانويات ومبان، لا سيّما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الّذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الأهالي النّازحين"، مبيّنًا "أنّني تقدّمت أيضًا بالتّهنئة لبخاري، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94".