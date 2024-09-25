أمين عام وزارة الخارجية التقى سفير الصين في إطار متابعة تطورات العدوان الإسرائيلي

التقى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السّفير هاني الشميطلي، في إطار متابعة تطوّرات العدوان الإسرائيلي على لبنان، سفير الصين تشيان منجيان، حيث جرى بحث معمّق في المستجدّات، مواكبةً للاتصالات الدّبلوماسيّة الّتي يقوم بها وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في نيويورك.
وذكّرت وزارة الخارجيّة في بيان، "أنّها كانت قد عمّمت على بعثاتها في الخارج، مجموعةً من التّوجيهات لناحية القيام بالجهد الدّبلوماسي المطلوب في الظّرف الحسّاس الرّاهن، وحشد الدّعم لدى دول اعتمادها وأمام الرّأي العام الدولي، لجمًا للعدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان".
وأشارت إلى أنّ "خليّة الأزمة المؤلّفة في الوزارة، تواصل عملها برئاسة الأمين العام، حيث طلبت من بعثاتها في الخارج ومن البعثات الأجنبيّة المعتمَدة في لبنان، القيام بما يلزم للحصول على المستلزمات الطبيّة المطلوبة لتمكين القطاع الصّحي اللّبناني من الاضطلاع بمهامه، قياسًا بفداحة الإصابات في صفوف المدنيّين، إضافةً إلى المساعدات العينيّة الأخرى لمدّ القطاع الإغاثي باللّوازم الضّروريّة لتلبية حاجات الأعداد الواسعة من النّازحين".
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