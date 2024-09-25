طالب النّائب أديب عبد المسيح، المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "تهتمّ بالنّازحين اللّبنانيّين في سوريا، وأن تمنحهم حقّ الطّبابة والتّعليم والاستشفاء المجاني، ومعاشًا لا يقلّ عن 200 دولار شهريًّا للفرد، اسوةً يما تفعله للنّازحين السّوريّين في لبنان".
وطالب أيضًا في تصريح، الحكومة السورية الجديدة بـ"حماية مواطنيها في لبنان، والعمل على عودتهم الآمنة الفوريّة إلى بلدهم الأم، الّذي أصبح أكثر أمنًا وسلامًا من بلدنا، في ظلّ سياستهم الحياديّة عمّا يجري في لبنان وفلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: أطالب مفوضية اللاجئين أن تهتم بالنازحين اللبنانيين في سوريا وتمنحهم معاشًا شهريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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