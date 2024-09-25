عبد المسيح: أطالب مفوضية اللاجئين أن تهتم بالنازحين اللبنانيين في سوريا وتمنحهم معاشًا شهريًا

طالب النّائب ​أديب عبد المسيح​، المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "تهتمّ بالنّازحين اللّبنانيّين في ​سوريا​، وأن تمنحهم حقّ الطّبابة والتّعليم والاستشفاء المجاني، ومعاشًا لا يقلّ عن 200 دولار شهريًّا للفرد، اسوةً يما تفعله للنّازحين السّوريّين في ​لبنان​".

وطالب أيضًا في تصريح، ​الحكومة السورية​ الجديدة بـ"حماية مواطنيها في لبنان، والعمل على عودتهم الآمنة الفوريّة إلى بلدهم الأم، الّذي أصبح أكثر أمنًا وسلامًا من بلدنا، في ظلّ سياستهم الحياديّة عمّا يجري في لبنان وفلسطين".