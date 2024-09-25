"حزب الله": استهدفنا ثكنة برانيت ودمّرنا التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الأربعاء 25-9-2024 التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الأربعاء 25-9-2024 ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة".‏