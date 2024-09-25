أسامة حمدان: العدو يريد أن يحدث انشقاقا بين المقاومة في فلسطين ولبنان كي يستفرد بهما وهذا لن يحدث

أشار القيادي في "حماس" أسامة حمدان، في حديث بـ"الجزيرة"، الى أننا "نوجه التحية والتقدير لأهلنا بلبنان والمقاومة اللبنانية التي وقفت مع غزة"، مؤكداً أن "الأمر لا يتطلب ضوءا أخضر أميركيا بل ضوء أخضر إسرائيلي لوقف العدوان".

ورأى حمدان، أن "المعادلة اليوم هي وقف شامل للعدوان مقابل أن تتوقف المقاومة في فلسطين ولبنان، والعدو يريد أن يحدث انشقاقا بين المقاومة في فلسطين ولبنان كي يستفرد بهما وهذا لن يحدث".

وشدد على أن "أشقاؤنا في جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق يدركون تماما أهداف العدو ونواياه، والجانب الأميركي يدرك تمام مطالب المقاومة في فلسطين ولبنان وهي إنهاء العدوان والاحتلال".

وأضاف "الولايات المتحدة والأوروبيون هم من يعطلون الموقف الدولي الداعم لغزة ويحمون الاحتلال، ونحن لا نرغب في أن تطول فترة العدوان على غزة ولا على أهلنا في لبنان"، متابعاً "عدم وقف العدوان على غزة أعطى نتانياهو فرصة لشن عدوانه على لبنان".