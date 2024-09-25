بوتين: روسيا ستبحث استخدام أسلحة نووية إذا توفرت لديها معلومات موثوقة ببدء هجوم شامل عليها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا ستبحث استخدام أسلحة نووية إذا توفرت لديها معلومات موثوقة ببدء هجوم بري وجوي وبحري شامل يستهدفها".

وفي وقت سابق من اليوم، حثّ الكرملين الرعايا الروس على مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن على متن رحلات تجارية حفاظا على سلامتهم.

ولم يذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد عدوان جويّ إسرائيلي واسع على لبنان أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.