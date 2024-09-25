أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا ستبحث استخدام أسلحة نووية إذا توفرت لديها معلومات موثوقة ببدء هجوم بري وجوي وبحري شامل يستهدفها".
وفي وقت سابق من اليوم، حثّ الكرملين الرعايا الروس على مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن على متن رحلات تجارية حفاظا على سلامتهم.
ولم يذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين المزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد عدوان جويّ إسرائيلي واسع على لبنان أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: روسيا ستبحث استخدام أسلحة نووية إذا توفرت لديها معلومات موثوقة ببدء هجوم شامل عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.