"القسام" نشرت مشاهد لكمين استهدف رتلًا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح

نشرت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من تنفيذ كمين محكم أطلقت عليه اسم "بشائر النصر" وذلك عبر استهداف رتل من الآليات الإسرائيلية على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.