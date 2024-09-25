المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا "إيلات" بالطائرات المسيرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أننا "هاجمنا إيلات بالطائرات المسيرة قبل قليل".

وكان قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انفجار صاروخ او طائرة بدون طيار في ميناء إيلات".

في هذا السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "من المحتمل أن محاولة الاعتراض التي تمت خارج حدود إسرائيل لم تكن ناجحة، وواصلت طائرة بدون طيار طريقها نحو إيلات، وبالتالي تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة".