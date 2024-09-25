إعلام إسرائيلي: انفجار صاروخ أو مسيّرة في ميناء إيلات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انفجار صاروخ او طائرة بدون طيار في ميناء إيلات". في هذا السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "من المحتمل أن محاولة الاعتراض التي تمت خارج حدود إسرائيل لم تكن ناجحة، وواصلت طائرة بدون طيار طريقها نحو إيلات، وبالتالي تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة".

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