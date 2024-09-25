السوداني التقى ميقاتي: مستعدون لدعم لبنان بمختلف الاتجاهات وكنا دعينا لقمة عربية- إسلامية لوقف العدوان

أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه رئيس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، على هامش اجتماعات الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة في نيويورك، بـ"جهود العراق في الدّعوة لعقد قمة عربيّة وإسلاميّة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي عن ​لبنان​ وأهله، ومنع انتشار الصّراع في المنطقة".

وعبّر عن تقديره لـ"دعم العراق المستمر للبنان، وخصوصًا خلال هذه الأزمة الّتي سارع فيها العراق ليكون أوّل دولة ترسل المساعدات العاجلة للتّخفيف عن معاناة الشعب اللبناني".

بدوره، أشار المكتب الإعلامي للسّوداني، في بيان، إلى أنّه "قدّم تعازيه إلى لبنان حكومةً وشعبًا، لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللّبنانيّين الآمنين بسبب العدوان الصّهيوني المستمر".

وأكّد السّوداني أنّ "الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان، يعبّر عن موقف العراقيّين جميعًا، وفي مقدّمتهم المرجعيّة الدّينيّة وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعيّة"، معلنًا "استعداد العراق لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات، لتجاوز هذه الأزمة، من خلال المسار السّياسي أو الجانب الإنساني".

ولفت إلى أنّ "العراق دعا لقمة عربيّة وإسلاميّة لحلّ هذه الأزمة واتخاذ مواقف قويّة إزاء العدوان، مع فشل المنظومة الدّوليّة في الدّفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة العراقية لن تتأخّر في توفير كلّ الإمكانيّات المطلوبة لدعم الأشقّاء في لبنان".