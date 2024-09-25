ميقاتي التقى عباس وبحث مع ماكرون وبلينكن وهوكشتاين بالمساعي الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي

باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ سلسلة اجتماعات دبلوماسية في نيويورك، خلال الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة، وقبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، والمخصَّص للبحث في الوضع في ​لبنان​.

في هذا الإطار، التقى ميقاتي الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، وشكر له "دعم فرنسا المستمرّ للبنان، وللجهود الّتي تبذلها لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة، والتّوصّل إلى حلّ شامل للوضع في المنطقة".

وعقد اجتماعًا مع وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، شارك فيه وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، والموفد الرّئاسي الأميركي ​آموس هوكشتاين​.

وتمّ البحث في المساعي الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والتّوصّل إلى حلّ ينهي الصّراع المستمر منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي.

وكان ميقاتي قد اجتمع صباحًا مع الموفد الرّئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، وجرى البحث في المساعي الجارية لحلّ الصّراع في ​غزة​، ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

كما التقى الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، وبحث معه بالوضع الرّاهن في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان، والمساعي الجارية للتّوصّل إلى وقف إطلاق النّار.