أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إلى "أننا جندنا فرقا احتياطية برية ومستعدون لعمل كل ما يلزم لإعاد مواطنينا إلى الشمال"، في ظل استمرار توسيع العدوان الجوي الإسرائيلي على لبنان.
ولفت، في مؤتمر صحفي من بغداد، إلى "أننا نراقب عن كثب التهديدات التي تأتينا من العراق"، مضيفا "نركز حاليا على جبهة الشمال لكن عملياتنا في غزة لم تتوقف ونعمل على تحرير أسرانا".
وأكد وقوع إصابتين جراء انفجار مسيرة "أطلقت من العراق في مدينة إيلات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أقرّ بوقوع إصابتين إثر انفجار المسيّرة بإيلات: مستعدون لعمل ما يلزم لإعادة مواطنينا للشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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