شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: مبادرة بداية استكمال لجهود الدولة فى ملف بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى فى العديد من المجالات، حيث تستهدف بشكل مباشر استكمال تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جهود الدولة فى قطاعات، الصحة، التعليم، الرياضة، الثقافة، وصناعة الوعى.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، والاهتمام بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعى، بهدف إعداد أجيال جديدة لديها من الوعى ما يؤهلها لحفظ وحماية الهوية الوطنية للدولة المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التي شرعت الدولة المصرية فى تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن المبادرة استكمالا لسلسلة المبادرات الوطنية المهمة التي تسعى لتمكين المواطن المصري فى مختلف المجالات، وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، والتأكيد على أن حقوق الإنسان لا يقتصر على القوانين والتشريعات فقط، بل يمتد ليشمل توفير البيئة المناسبة لبناء الفرد وتنمية قدراته.