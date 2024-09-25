حزب الله: تصدينا لطائرتين معاديتين وقصفنا مستعمرة كريات موتسكين بصواريخ فادي 1

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم، عن تصديه لطائرتين معاديتين إسرائيليتين أثناء تحليقهما فوق بلدتي حولا وميس الجبل الواقعتين في جنوب لبنان ، وأوضح الحزب في بيان أن الطائرتين أُجبرتا على مغادرة الأجواء اللبنانية بعد استهدافهما بأسلحة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الحزب المستمرة لحماية سيادة لبنان ومنع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية. ويؤكد الحزب على استعداده للتصدي لأي هجمات أو محاولات عدوانية من قبل القوات الإسرائيلية.

كما أفاد حزب الله في بيانه بأنه قصف، للمرة الثانية، مستعمرة كريات موتسكين شمال إسرائيل مستخدمًا دفعات من صواريخ "فادي 1". وأوضح أن هذه الهجمات تأتي ردًا على التصعيد الإسرائيلي المتواصل والضربات الجوية التي تستهدف المناطق الجنوبية من لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا كبيرًا، حيث يتواصل تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط تحذيرات دولية من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم 280 هدفًا لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن مقاتلاته الجوية شنت سلسلة من الغارات المكثفة على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، مستهدفة 280 هدفًا خلال الساعات الماضية. تأتي هذه الغارات ضمن التصعيد المستمر بين الطرفين، حيث يشهد الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي مواجهات متواصلة.

وأوضح بيان الجيش أن الأهداف التي تم قصفها تشمل منشآت عسكرية، مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، إلى جانب مواقع للقيادة والسيطرة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات تهدف إلى شل القدرات العسكرية لحزب الله وتقويض بنيته التحتية الهجومية.

تزامنت هذه الهجمات الجوية مع تواصل إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق، وسط محاولات متواصلة لاعتراض الصواريخ باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها ضد حزب الله في لبنان، ردًا على إطلاق الصواريخ والهجمات الحدودية التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية ستستمر طالما استمر تهديد حزب الله للأمن الإسرائيلي.