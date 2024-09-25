أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، في حديث لـ"mtv"، على "بلاغات إسرائيلية عدة وصلت إلى مراكز الدفاع المدني في صور والصرفند والنبطية وراشيا الفخار لإخلائها".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "عناصر مراكز الدفاع المدني في النبطية والصرفند وراشيا الفخار تلقّوا اتصالات من الجانب الإسرائيلي، تبلغهم بوجوب إخلاء المراكز، وقد بدأوا فعلًا بذلك".
وفي السياق، أفادت قناة "الجديد"، بأن "الجيش الإسرائيلي يتصل بمركز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية اللبنانية في صور وطلب اخلاء المركز فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر خطار أكد وصول بلاغات إسرائيلية إلى مراكز الدفاع المدني في صور والصرفند والنبطية وراشيا الفخار لإخلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.