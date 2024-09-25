خطار أكد وصول بلاغات إسرائيلية إلى مراكز الدفاع المدني في صور والصرفند والنبطية وراشيا الفخار لإخلائها

أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، في حديث لـ"mtv"، على "بلاغات إسرائيلية عدة وصلت إلى مراكز الدفاع المدني في صور والصرفند والنبطية وراشيا الفخار لإخلائها".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "عناصر مراكز الدفاع المدني في النبطية والصرفند وراشيا الفخار تلقّوا اتصالات من الجانب الإسرائيلي، تبلغهم بوجوب إخلاء المراكز، وقد بدأوا فعلًا بذلك".

وفي السياق، أفادت قناة "الجديد"، بأن "الجيش الإسرائيلي يتصل بمركز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية اللبنانية في صور وطلب اخلاء المركز فورا".