قرار لوزير التربية حول تأجيل الأعمال الإدارية ومباشرة التدريس في المدارس الرسمية

أصدر وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، قرارًا حول تأجيل الأعمال الإداريّة ومباشرة التّدريس في المدارس والثّانويّات الرّسميّة دوام قبل الظّهر، للعام الدّراسي 2024/2025.

وجاء في نصّ القرار:

"إنّ وزير التّربية والتّعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناءً على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،

بناءً على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،

بناءً على القرار رقم 702/م/2024 تاريخ 30/8/2024 (حول بدء العام الدراسي وبدء الأعمال التحضيرية في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025)،

وحيث أن أغلبية المدارس والثانويات الرسمية قد فتحت أبوابها أمام النازحين من مختلف المناطق التي تتعرض للقصف والغارات نتيجة العدوان الإسرائيلي وحرصا" على سلامة التلامذة وجميع العاملين في هذه المدارس والثانويات الرسمية،

وبناءً على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تتوقف الأعمال التحضيرية في المدارس والثانويات الرسمية إعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 13/10/2024 ضمنًا، على أن تستأنف هذه الأعمال إعتبارًا من 14/10/2024 ولغاية تاريخ بدء التدريس الذي سيحدد في حينه.

المادة الثانية: يستمر العمل بالقرار رقم 702/م/2024 تاريخ 30/8/2024 (حول تحديد تاريخ بدء الأعمال التحضيرية للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس والثانويات الرسمية دوام قبل الظهر) بإستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".