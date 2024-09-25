رئيس الوزراء البريطاني: لا يوجد حل عسكري في لبنان ولا للصراع في غزة

أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أنه "لا يوجد حل عسكري في لبنان ولا للصراع في غزة".

ولفت إلى أن "المنطقة على حافة الهاوية ونحن في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وأضاف ستارمر "نحن بحاجة لخطة سياسية تسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم بسلام".

وفي وقت سابق، أفادت معلومات لـ"النشرة" بأن الاتصالات تكثّفت في الساعات الماضية بين لبنان وعواصم العالم الفاعلة. ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بجملة اتصالات مع عواصم عدة، ابرزها واشنطن وباريس ولندن، في وقت يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءات في نيويورك، مدعوماً بمواقف عربية ابرزها مصر والأردن والعراق، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.