أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "عناصر مراكز الدفاع المدني في النبطية والصرفند وراشيا الفخار تلقّوا اتصالات من الجانب الإسرائيلي، تبلغهم بوجوب إخلاء المراكز، وقد بدأوا فعلًا بذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراكز الدفاع المدني بالنبطية والصرفند وراشيا الفخار تلقت اتصالات إسرائيلية بوجوب إخلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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