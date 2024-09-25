"النشرة": قرار مصرف لبنان سيضخ أكثر من 150 مليون دولار في السوق

في ظلّ استمرار الأزمتَين الماليّة والاقتصاديّة اللّتين يشهدهما لبنان، واللّتين أثّرتا بشكل كبير على السّيولة النّقديّة في البلاد، وتماشيًا مع مساعي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوّابه للتّخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين، وفي إطار جهودهم المستمرّة لرفع سقف السّحوبات للمودعين، صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه أنّ المجلس المركزي للمصرف، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 أيلول 2024، اتخذ قرارًا استثنائيًّا لمواجهة الظّروف الطّارئة الّتي تمرّ بها البلاد.

وبناءً على هذا القرار، طلب المجلس من المصارف رفع قيمة السّحوبات النّقديّة للمستفيدين من التّعميمَين الأساسيَّين رقم 158 و166 بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك خلال شهر تشرين الأوّل المقبل.

يشمل القرار، الّذي يأتي استثنائيًّا ولمرّة واحدة، تسديد ثلاث دفعات شهريّة دفعة واحدة للمستفيدين، ما يعني زيادة ملموسة في المبالغ المتاحة للسّحب.

وفقًا للأرقام الرّسميّة، يبلغ عدد المستفيدين من التّعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدّفعة الشّهريّة بين 300 و400 دولار أميركي.

أمّا في ما يخصّ التّعميم رقم 166، فيبلغ عدد المستفيدين منه ما بين 50 و60 ألف مستفيد.

وقد علمت "النشرة" أنّ التّكلفة الإجماليّة للدّفعات الثّلاث ستكون بما يقارب 157.5 مليون دولار أميركي للمستفيدين من التّعميم رقم 158، وبنحو 22.5 مليون دولار أميركي للمستفيدين من التّعميم رقم 166، وأنّ خزينة مصرف لبنان ستتحمّل تكاليف الدّفعتَين الإضافيّتَين منها.