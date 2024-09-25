شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعرض الفيلم الوثائقى "فلسطين.. ما وراء النكبة" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة"، بنقابة الصحفيين والفيلم من إنتاج القناة الوثائقية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم، وبعض المشاركين فيه.

ويتحدث خلال ندوة الفيلم الدكتور جمال الرفاعي أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، ود. بدوي رياض عبد السميع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، ومن صناع الفيلم إمام أحمد مدير المحتوى في قناة الوثائقية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

يُوثق الفيلم جذور نكبة 1948م، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل. يرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين في حق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948م.