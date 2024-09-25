شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: جرائم الاحتلال فى لبنان تشعل فتيل الصراع بالمنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، شن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عسكرية على لبنان، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين، بما يؤكد أن إسرائيل كيان معتدٍ، وعلى المجتمع الدولي التكاتف لردعه ووقف ممارساته وانتهاكاته الغاشمة في المنطقة، والتي تهدد بنشوب حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار البلاد.

وأكد الرشيدي، أن ما يحدث في لبنان من جرائم حرب يقودها الكيان الصهيوني المحتل، يمكن أن يصنع غزة وفلسطين جديدة، مشيرا إلى أن مخطط اسرائيل الذي يقوده نتنياهو لما يسميه بتغيير خارطة الشرق الأوسط ينذر بكوارث على الأمن القومي العربي والدولي، إذ يشعل فتيل الصراع، ويسهم في اتساع رقعته ليمتد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ويقضي على السلام في جميع أنحاء العالم.

واستنكر عضو مجلس الشيوخ، صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وما يفعلونه فى عزة ولبنان، مطالبا بضرورة تحرك المجتمع الدولي بقيادة من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتكثيف الجهود لإنهاء ما يحدث في غزة ولبنان، وما ترتكبه إسرائيل من ممارسات وحشية في المنطقة، بما يتطلب قرارات حازمة وحاسمة ضد الكيان الإسرائيلي لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة بحق الإنسانية والقوانين الدولية، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي المحتل يهدد أمن المنطقة والعالم، ولا يمكن السكوت على هذه الممارسات.

وطالب عضو الشيوخ بتكاتف هذه الجهود وكافة الأطراف الفاعلة إلى جانب الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وإقرار هدنة في غزة وإيقاف الحرب في لبنان، واتخاذ مواقف إيجابية حقيقية لحماية أرواح المدنيين والأبرياء، وعدم الكيل بمكيالين من خلال التغاضي عن جرائم إسرائيل، هذا بالإضافة إلى محاكمة جنائية دولية لنتنياهو وحكومته، دفاعا عن السلام والأمن في المنطقة.