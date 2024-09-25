بايدن: لا أتفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل للدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط ولكن هناك أيضا إمكانية للتوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن بايدن، قوله إن العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يتفق مع مواقف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل للدولتين.

وأوضح بايدن أنه يستخدم كل طاقة إدارته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وأشار مصدر أمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي بشأن شمال إسرائيل.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي، أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن لبنان.

ولفت "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إلى أنه قد يتم الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.