وزارة الصحة بغزة ترفض استلام 88 جثة من إسرائيل.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

امتنعت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن استلام 88 جثة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدم توفر بيانات أو معلومات بشأنها.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة تيليجرام إنه "مع وصول كونتينر يحتوي على ما يقارب من 88 جثة من طرف الاحتلال الاسرائيلي، دون أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها ووقت الوفاة، أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث للتعرف على أصحابها وأسمائهم، معتبرة أن ذلك أدنى حقوق هؤلاء الأشخاص وذويهم".

وطالبت الوزارة "المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع إجراءات واضحة تمكن الوزارة من استلام الجثامين مع إحضار بيانات وتفاصيل عنها، ومنها الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين، كما نؤكد على ضرورة استلام الجثث حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ حقوق وكرامة أصحاب هذه الجثث".