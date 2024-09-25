بأسعار تنافسية.. "تموين الإسكندرية" تدفع بـ11 سيارة خدمات متنقلة ضمن "بداية" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، 11 سيارة خدمات تموينية متنوعة في قافلة بشرق المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال القافلة التموينية المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية، بحضور جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وقيادات حي المنتزة ثان.

وقال المهندس محمود القلش، إن القافلة التموينية تجولت بحي المنتزة ثان بعدة أماكن للتمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية وأشد احتياجًا، لافتا أن القافلة تتكون من 11 سيارة لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية واحتياجًا.

وأضاف أنها تشمل سيارة تابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار، وسيارتين لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية، وسيارتين لبيع اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم، وسيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية، و3 سيارات لبيع الخضروات بأسعار تنافسية، وسيارة لبيع الأسماك.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص سيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية وتلقي الشكاوى من المواطنين، مزودة بجهاز حاسب آلي للتواصل مع غرفة عمليات المديرية.

وأكد المهندس السيد حرز الله، أن هذه القافلة لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة وفروق الأسعار في السلع المطروحة بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن فعاليات المبادرة الرئاسية تستمر لمدة 100 يوم.