"العدل" يوجه بتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز ومحاسبة المخالفين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي القناوي:

وجه الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اللجان الفرعية بالوحدات المحلية، بالنزول علي الطبيعة والمرور على الأراضي الزراعية للتأكد من عدم قيام المزارعين بحرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة.

وأشار خلال اجتماعه باللجان الرئيسية والفرعية لمتابعة موقف حرق قش الأرز للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء والحد من نوبات التلوث الحادة الناتجة عنها، بحضور وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة البيئة ومدير إدارة البيئة بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، إلى أن ظاهرة حرق قش الأرز لها آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين من خلال زيادة نسبة إصابة المواطنين بالأمراض الصدرية والتنفسية.

وشدد على تكثيف توعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز، من خلال الندوات بالجمعيات الزراعية والمساجد، مشيرًا إلى أن التوعية هي السبيل الوحيد لإقناع المزارع بعدم حرق قش الأرز، مؤكدًا علي وطنية المزارع المصري.

كما وجه "العدل" بالمتابعة الجيدة لنقاط تجميع قش الأرز للتأكد من قيام المتعهدين بجمع القش من المزارعين حتى لا يقوم المزارع بالتخلص منه عن طريق الحرق، مؤكدًا أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بـ"قلابشو" علي مساحة 30 فدانًا كحل جذري للقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة وأقصى استفادة مادية للمزارعين، وتحقق الهدف الأسمى نحو الحفاظ علي البيئة، والقضاء نهائيًا على تلك الظاهرة.

وثمّن نائب المحافظ دور اللجنة العليا واللجان الفرعية لما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، وطالبهم بالمتابعة والاستمرار حتي نهاية موسم حصاد الأرز.