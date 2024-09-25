الإعلان عن الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

شارك اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للدورة الثالثة بمحافظات مدن القناة، والذي أقيم بفندق جولدن جويل بالإسماعيلية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظي الإسماعيلية وبورسعيد.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الحالية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويجري تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها باستضافة محافظة الإسماعيلية.

وقدم اللواء طارق الشاذلي، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على استضافة هذا الحدث الهام، وأعرب عن سعادته بتواجده في احتفالية الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسق أهدافها مع اتجاه الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال اللواء "الشاذلي" إن الدولة المصرية تهدف لتحفيز الأفكار الإبداعية للمعالجات البيئية المبتكرة والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة، ويأتي ذلك في العديد من المجالات التي توليها الدولة أهمية قصوى كالطاقة، وتدوير المخلفات، ومواجهة التلوث، والتكيف مع التغير المناخي، وخفض الانبعاثات لوضع الحلول والمعالجات نحو اقتصاد أخضر ذكي مستدام.

وأضاف، أن النجاح الذي لاقته المبادرة في دورتيها الأولى والثانية كان دافعًا لإطلاق الدورة الثالثة، معربًا عن سعادته بمشاركة أبناء مصر من أصحاب العقول الإبداعية والمساهمة في تنفيذ ابتكارات واختراعات لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح محافظ السويس أن عدد المشروعات التي تقدمت للمحافظة 16 مشروعًا متنوعًا، ووقع الاختيار على 10 مشروعات مستوفية للمواصفات والمعايير، وتصعيد 5 مشروعات للتصفية النهائية، وسوف تشارك هذه المشروعات بالمؤتمر الوطني والذي سيضم كافة المشروعات الفائزة على مستوى محافظات الجمهورية والإعلان عن المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى على الفئات الست للمبادرة، وذلك لتأهيلها للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 29 بأذربيجان.

وأشاد المحافظ بالأفكار والرؤى التي قدمتها المؤسسات والأفراد من الفئات الأربعة المستهدفة، مقدمًا التهنئة للفائزين على مستوى المحافظة، ومتنمياً لهم التوفيق في المراحل القادمة، ومثمنًا جميع المشروعات المقدمة.

وأكد المهندس محمد كمال، مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، أن تلك المبادرة تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، وأن الوزارة تحرص على دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أثمرت عن آلاف الأفكار والمشروعات التي يمكن أن تمثل خطوة هامة في طريق التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وأضاف أن التنمية المحلية قدمت الدعم للمحافظات في وضع آليات مؤسسية لإدارة المبادرة وتلقي المقترحات والمشروعات وتقييمها، كما شاركت الوزارة بفاعلية في لجان التقييم والتحكيم على المستوى المركزي.