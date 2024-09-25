أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى أن "العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، وسط صمت دولي غير مسبوق".
ولفت حمية، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "العدو الإسرائيلي قصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونحن بلد ذات سيادة والاحتلال لا يزال يحتل جزءا من أراضينا"، مضيفاً "مطار بيروت الدولي مستمر في عمله". وذكر أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري على تواصل مع قادة حول العالم بشأن الأزمة الحالية"، مؤكّدًا أنّ "أي دخول برّي للعدو الإسرائيلي لأراضينا لن يكون نزهة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: مطار بيروت الدولي مستمر في عمله وأي دخول برّي للعدو إلى أراضينا لن يكون نزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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