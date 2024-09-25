بلدية برقايل شكلت لجنة طوارئ لاستقبال النازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع ومساعدتهم

شكّلت بلدية برقايل مع عدد من فاعليّات البلدة، لجنة طوارئ متخصّصة بمتابعة متطلّبات الحياة الأساسيّة، لاستقبال النّازحين اللّبنانيّين من الجنوب والبقاع ومساعدتهم. وعلى الاثر، عقدت اللّجنة اجتماعًا في البلديّة، لتنظيم أوضاع النّازحين ومساعدتهم بما يوفّر لهم الرّاحة والاستقرار.
وطلب رئيس البلديّة محمد الأسعد من النّازحين، تسجيل أسمائهم في سجلّات مخصّصة لهم في البلدية، "كي نتابع خدماتهم بما استطعنا"، مرحّبًا بهم "في بلدتهم برقايل وبين أهلهم". وأكّد أنّ "برقايل هي بلدة المنازيل والضيافة والكرم منذ فجر التّاريخ، فأهلًا وسهلًا بهم جميعًا".
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