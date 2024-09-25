السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: نعمل مع أميركا لتجنب الحرب في لبنان

ذكر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، في تصريح لسكاي نيوز عربية، "أننا على استعداد لكل السيناريوهات مع لبنان".

وزعم بأنه "هناك مطلبا واحدا من قبلنا يتعلق بتطبيق القرار 1701"، كما ادّعى "أننا نعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لتجنب الحرب في لبنان".

وأشار إلى أنه "إذا لم يضغط لبنان على حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.