أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "خطر التصعيد في المنطقة حاد و نركز بشدة على ذلك"، معتبراً أن "الدبلوماسية وجهودنا المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار".
ولفت بلينكن، الى أننا "نعمل بلا كلل مع الشركاء لتجنب حرب شاملة والانتقال إلى عملية دبلوماسية".
وحث بلينكن الجميع على "استخدام النفوذ الذي لدينا للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد"، لافتاً الى أن "يتعين علينا التنسيق والعمل معا لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران".
وأضاف "ممتنون لشركائنا خاصة قطر ومصر على الجهود الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نعمل بلا كلل مع الشركاء لتجنب حرب شاملة والانتقال إلى عملية دبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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