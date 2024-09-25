رئيس وزراء قطر: التصعيد في لبنان قد يؤثر على المنطقة بأسرها

أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، إلى أنّ "التصعيد في لبنان قد يؤثر على المنطقة بأسرها".

ولفت إلى "أننا لن نوفّر أي جهد لمحاولة تخفيف التصعيد في المنطقة"، وأضاف "الوضع يزداد خطورة وإثارة للقلق ونعتقد أننا جميعا مسؤولون عن وقفه".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.