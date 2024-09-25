"النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية على بعلبك وعدد من القرى الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "سلسة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جبشيت، حاروف، زفتا، البازورية، كفرتبنيت، الخيام، دير انطار، برج الشمالي، زبقين، دورس-بعلبك، والعباسية في قضاء صور".

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