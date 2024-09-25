اللبكي بعد اجتماع في حلبا بحث بموضوع النازحين إلى عكار: نحتاج لأبسط المقومات لمساعدتهم

عُقد اجتماع في مكتب محافظ عكار ​عماد اللبكي​، في سراي حلبا الحكومي، حضره رئيس قسم الصّحة في عكار حسن الأدرع، منسّقة الرّعاية الصّحيّة في وزارة الصّحة في عكار رامية الأسعد، وعضوا نقابة الأطبّاء عبدالرزاق خشفة وهلا العبدالله. ويأتي الاجتماع، في إطار المتابعة الدّائمة لموضوع النّازحين من مناطق العدوان الإسرائيلي، إلى عكار.

وأشار اللبكي في تصريح، إلى "أنّنا بدأنا في هذا الموضوع منذ 48 ساعة، منذ بدء تأزّم الأمور. نحن في تنسيق مع كلّ البلديّات وغرفة إدارة الكوارث أصبحت جاهزة"، موضحًا "أنّنا نقوم بتعبئة "داتا" معلومات كاملة عن جميع النّازحين الموجودين، وأماكن وجودهم ومراكز إيوائهم".

ولفت إلى أنّ "لغاية اليوم، هناك نقصًا حادًّا في المستلزمات المطلوبة، وإلى اليوم لم نحصل على أي شيء، وهذا الأمر غير صحيح لناحية النّازحين الذين يأتون إلينا. ومن الضّروري أن يكون لدينا أبسط المقوّمات لنقدر على مساعدة الوافدين إلينا".